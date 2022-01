Zmiany w podatku VAT na 2022 rok

Faktury ustrukturyzowane

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw – począwszy od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają podatnikom możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Należy nadmienić, iż rok 2022 jest okresem przejściowym, w którym podatnik z KSeF skorzysta dobrowolnie, natomiast od 2023 roku planowany jest obligatoryjny KSeF dla wszystkich jednostek.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Z KSeF skorzystają przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT oraz podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający NIP.

Nadrzędnym celem wprowadzenia narzędzia ma być ułatwienie fiskusowi kontroli faktur wystawianych przez podatników oraz wzrost dochodów do budżetu Państwa. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz uszczelnienia kontroli podatku VAT – nowy system wprowadza również wiele zalet dla przedsiębiorców, bowiem podatnicy uzyskają możliwość bezpieczniejszego rozliczania obrotu z kontrahentami, w skutek czego poprawie ulegnie płynność finansowa. Korzystanie z systemu pozwoli na przyśpieszony zwrot podatku VAT (skrócenie o 20 dni), tj. skrócenie okresu z 60 dni do 40 dni. Co ważne – faktury będą miały ujednolicony wzór, co pomoże w rozwoju takich narzędzi jak OCR i pozwoli zautomatyzować część procesów księgowych w przedsiębiorstwach, a to przełoży się na wzrost efektywności danego przedsiębiorstwa.

Opodatkowanie usług finansowych

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania wykonywanych przez podatnika usług finansowych. Opcja wyboru dotyczy jednak wyłącznie usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT., i wybranie opodatkowywania podatkiem VAT według stawki 23% - są to głównie transakcje dotyczące pośrednictwa finansowego, usług zarządzania związanego z funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,...