Zmiana najmu z firmowego na prywatny

Podatnicy, osiągający przychody z najmu mogą te przychody kwalifikować do różnych źródeł przychodów – jednym z nich jest tzw. najem prywatny, drugim – działalność gospodarcza. Czasem wynajmujący chciałby zmienić to źródło – i o ile nie ma sporu, czy jest to możliwe przy przejściu z najmu prywatnego na działalność gospodarczą, o tyle możliwość działania ”w drugą stronę” budzi wątpliwości podatników.