Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT-11 i PIT-4R

ZUS w wydanej decyzji zakwestionował prawidłowość kwalifikacji wynagrodzeń wypłacanych Dyrektorowi ds. organizacyjno-technicznych do wynagrodzeń ze stosunku pracy i na mocy porozumienia zawartego 8 stycznia 2020 r. wynagrodzenia te - za okres od czerwca 2018 r. zostały zakwalifikowane do działalności wykonywanej osobiście (kontrakt menedżerski), o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Składki były wypłacone pracownikowi w maju 2021 r. - po zrobieniu korekt bez uwzględnienia korekty składki zdrowotnej oraz w sierpniu 2021 r. po rozliczeniu tychże składek.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w zależności od rodzaju umowy, na podstawie której dana osoba jest zatrudniona (np. umowa o pracę lub kontrakt menedżerski) płatnik obowiązany jest kwalifikować wynagrodzenia otrzymywane przez te osoby do rożnych źródeł przychodów.

Zatem skoro ZUS w wydanej decyzji zakwestionował prawidłowość kwalifikacji wynagrodzeń wypłacanych Dyrektorowi ds. organizacyjno-technicznych do wynagrodzeń ze stosunku pracy i na mocy porozumienia wynagrodzenia te zostały zakwalifikowane do działalności wykonywanej osobiście (kontrakt menedżerski), o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, to stwierdzić należy, że od ww. wynagrodzenia nieprawidłowo pobierane były i odprowadzane zaliczki na zasadach określonych w art. 31, 32 i art. 38, a nie na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobierane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji podatnika, a także sporządzenia i przekazania podatniko...