Zlikwidowane towary w kosztach podatkowych

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki w związku z wycofaniem z obrotu wadliwych towarów w wysokości stanowiącej wartość zlikwidowanych towarów wskazaną w protokole likwidacyjnym - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która poniosła koszty likwidacji zlikwidowanych towarów, które straciły swoją przydatność do dalszej odsprzedaży. Decyzja o likwidacji wynikała z konieczności zabezpieczenia interesów konsumentów oraz zachowania zgodności z przepisami. Koszty likwidacji były bezpośrednio związane z utratą przydatności towarów i pozwoliły na uniknięcie potencjalnych strat finansowych. Utrata przydatności towarów była niezależnym i nieuniknionym zdarzeniem w kontekście jej działalności gospodarczej. Dodatkowo, brak działania w tym zakresie mógłby spowodować pogorszenie wizerunku spółki. Wady powstały w momencie powstania towarów. Spółka w momencie zakupu towarów (zabawek) nie posiadała i nie mogła posiadać informacji (wiedzy), że towary mogą być wadliwe i mogą zostać wycofane z obrotu. Towary zamawiała od kilku lat, przez długi czas z towarem nie było problemów, nie powstała żadna szkoda dla osoby trzeciej. Ponadto spółka otrzymywała stosowne deklaracje zgodności od producenta z Chin, zapewniające o braku wad w przedmiotowych towarach. Spółka nie przyczyniła się do wycofania zabawek z obrotu. Zabawki były należycie składowane oraz transportowane do magazynu ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami. Strata powstała w związku z likwidacją towarów była zdarzeniem niezależnym od spółki i nie wynikała z celowego działania.

Spółka chciała wiedzieć, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zlikwidowanych towarów, jako stratę w towarach handlowych, wskazaną w protokole likwidacyjnym. Zdaniem spółki - tak, biorąc pod uwagę, że towary te utraciły swoją wartość ekonomiczną oraz przydatność gospodarczą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CI...