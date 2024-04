Zerowy VAT na żywność zostanie przywrócony? Do Sejmu trafił nowy projekt

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji, w którym zaproponowano przywrócenie zerowej stawki podatku VAT na podstawową żywność. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują, by preferencyjna stawka obowiązywała od 15 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. Od początku obecnego miesiąca obowiązuje tymczasem stawka w wysokości 5 proc.