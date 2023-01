Zerowy VAT na żywność problemem dla gastronomii i turystyki

Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, nadal będzie obowiązywać zerowy VAT na żywność - jak w roku 2022. Dla gastronomików i branży turystycznej wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność jest równoznaczne z utratą możliwości odliczania VAT-u płaconego przez nich przy zakupie żywności, co sprawia, że muszą zapłacić pełne 8% podatku VAT. Czy ministerstwo lub rząd pracują nad obniżeniem stawki podatku VAT dla branży hotelowej i gastronomicznej na 5%? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 38224 do ministra finansów w sprawie obniżenia do 5% stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej i hotelarskiej

Szanowna Pani Minister,

od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, nadal będzie obowiązywać zerowy VAT na żywność - jak w roku 2022. Dla gastronomików i branży turystycznej wprowadzenie zerowego VAT-u na żywność jest równoznaczne z utratą możliwości odliczania VAT-u płaconego przez nich przy zakupie żywności, co sprawia, że muszą zapłacić pełne 8% podatku VAT, co jest niezgodne z duchem ustawy o podatku od wartości dodanej.

W imieniu tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej i hotelowej chciałbym się dowiedzieć:

Czy ministerstwo lub rząd pracują nad obniżeniem stawki podatku VAT dla branży hotelowej i gastronomicznej na dozwolone przepisami Unii Europejskiej 5%? Jeżeli tak, to od kiedy ta zmiana podatkowa może zacząć obowiązywać i jaki jest stan prac nad nią?

Posłowie:

Artur Łącki, Anna Wojciechowska

6 stycznia 2023 r.

Odpowiedź na interpelację nr 38224 w sprawie obniżenia do 5% stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej i hotelarskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 38224 posłów Artura Łąckiego i Anny Wojciechowskiej w sprawie obniżenia do 5% stawki podatku VAT dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Odnosząc się na wstępie do kwestii wpływu na sektor gastronomii i turystyki obniżki stawki VAT na żywność1 należy zauważyć, że podatek VAT jest co do zasady neutralny dla podatników. Podstawową zasadą systemu VAT, obok zasady neutraln...