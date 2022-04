Zerowy VAT na pomoc dla Ukrainy nie dla wszystkich

Polacy robią wszystko, co mogą, aby wesprzeć Ukrainę. Jedną z form pomocowych jest wysyłka SMS, które to inicjują fundacje, aby pomagać. Dochód z SMS-a przeznaczony jest w całości na wsparcie (operatorzy zrezygnowali z zarobku). Problem w tym, że od takiej formy pomocy pobierany jest VAT. I tak abonent, wysyłając i wspierając SMS-em fundacje, wydaje przykładowo 5 zł na pomoc i 1,15 na VAT. Dlaczego państwo zarabia na pomocy dla uchodźców z Ukrainy? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.