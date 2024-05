Zerowa stawka VAT na usługi transportowe? - MF odpowiada

Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy związane z potencjalnym obniżeniem - z 8% do 0% - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego, dotyczące m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. Wynikiem tych prac będą decyzje odnośnie do sformułowania ewentualnych propozycji legislacyjnych, jak również sposobu czy terminu ich wdrażania - czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską.

Interpelacja nr 2425 do ministra finansów w sprawie zerowej stawki podatku VAT i innych zachęt do korzystania z usług transportu publicznego

Szanowny Panie Ministrze,

w trakcie kampanii wyborczej, partia „Platforma Obywatelska", z ramienia której jest Pan dziś ministrem, deklarowała zamiar wprowadzenia 0% stawki podatku VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków. Miało do tego dojść nie później niż w ciągu 100 dni od powołania rządu.

100 dni od 13 grudnia 2023 r. upłynęło 22 marca br. Do dziś jednak brak jakiejkolwiek informacji w tej sprawie.

Nie ulega wątpliwości, że obniżenie kosztów transportu publicznego jest sposobem na to, aby zachęcać obywateli Polski do korzystania z tej formy komunikacji - co może przyczyniać się także do poprawy bezpieczeństwa i podnoszenia jakości życia (mniejsze natężenie ruchu, mniejsze emisje spalin i hałasu). Zarówno obniżenie podatków obciążających usługi transportu, jak i inne formy wsparcia podmiotów organizujących komunikację zbiorową, powinny być zatem przedmiotem bardzo uważnych analiz.

Mając to na uwadze, Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o wskazanie:

Czy ministerstwo prowadzi jakiekolwiek prace w celu wprowadzenia 0% stawki podatku VAT na usługi transportowe? Jeżeli tak, czy powstały w tym zakresie jakiekolwiek dokumenty, opracowania, analizy kosztów, korzyści i innych skutków? Proszę o ich przesłanie. Czy prowadzone są prace nad innymi mechanizmami zachęt do transportu publicznego (np. dodatkowe subwencje dla samorządów w celu rozwoju systemów komunikacji)?

Poseł Paweł Jabłoński

27 marca 2024 r.

