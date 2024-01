Zegarek może być kosztem firmy

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, wydatek poniesiony w związku zakupem zegarka mechanicznego naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się radca prawny, który prowadzi indywidualną kancelarię. Rozlicza się z klientami na podstawie stawki godzinowej, czasami z dokładnością nawet do 5 minut. Jak wskazał radca we wniosku, nie zawsze w trakcie czynności może kontrolować czas pracy na firmowym komputerze czy telefonie. Planuje więc kupić zegarek naręczny, mechaniczny do pomiaru czasu pracy m.in. w trakcie spotkań z klientami. Niedokładne policzenie czasu pracy może spowodować zakwestionowanie wykonanych czynności i odmowę zapłaty wynagrodzenia. Radca prowadzi także sprawę karną, gdzie czasami nie ma możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych, które mogą rejestrować dźwięk, czy obraz. Wykonuje ponadto służbowe czynności w kancelariach innych pełnomocników, czy notariuszy, gdzie czasami nie można wnosić takiego sprzętu, z uwagi na tajemnicę zawodową. Zegarek ten będzie wykorzystywany jedynie w czasie świadczenia usług prawnych (czyli zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00), nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych. Przychód z działalności radcy bazuje na czasie świadczenia usługi, wystawia faktury zgodnie ze stawką godzinową, tak więc zakup zegarka do pomiaru czasu pracy ma bezpośredni związek z działalnością.

W związku z powyższym radca prawny zapytał, czy może zaliczyć zakup zegarka mechanicznego, naręcznego służącego do pomiaru czasu świadczenia usługi prawnej do kosztów uzyskania przychodu. Jego zdaniem - tak, ponieważ zegarek jest narzędziem służącym do pomiaru czasu pracy. Jest przydatny do prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy celem wykazania należnego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne, dlatego też może być zaliczony jako sprzęt firmowy, a jego cena zakupu uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu z działalności kancelarii radcy prawnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychod&oac...