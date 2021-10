Zbiorniki na deszczówkę bez pozwolenia na budowę nie tak prędko

Interpelacja nr 26361 do ministra infrastruktury w sprawie włączenia zbiorników na wodę deszczową do katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Szanowny Panie Ministrze,

kierując się postulatami przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak również obywateli zainteresowanych budową zbiorników na wodę deszczową, wnoszę interpelację poselską w sprawie włączenia zbiorników na wodę deszczową do katalogu robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Interpelację w tej sprawie wniosłem już 13.07.2020 r. do Ministra Rozwoju, który poinformował mnie, że to resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest właściwy do inicjowania działań legislacyjnych w tym zakresie i że w Ministerstwie został już przygotowany projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przewidujący możliwość wprowadzenia tego ułatwienia w budowie zbiorników na wodę deszczową. W odpowiedzi uzyskałem również informację, że przedmiotowy projekt ustawy został już przekazany do międzyresortowych uzgodnień. Dało to więc podstawę do oczekiwań, że szybko i sprawnie zostaną wprowadzone jednoznaczne regulacje, na podstawie których możliwa byłaby budowa zbiorników bezodpływowych na wody opadowe lub wody roztopowe o pojemności do 10 m3 bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Niestety, mimo zapowiedzi, udzielonych w odpowiedzi na moją interpelację sprzed roku, wciąż nie wprowadzono zmian prawnych w tym zakresie. Należy podkreślić, że wymaganie pozwolenia na budowę zbiorników znacznie podnosi koszty inwestycji, niejednokrotnie nawet o 100%.

Mając więc powyższe na uwadze o...