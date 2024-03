Zbieg uprawnień w postaci renty rodzinnej i emerytury rolniczej

Po osobie, która pobierała dwie emerytury tj. pracowniczą z ZUS i rolniczą z KRUS, wdowa otrzyma rentę rodziną tylko z jednej instytucji. Wprawdzie z obydwu systemów tj. pracowniczego i rolniczego organy rentowe ustalają prawo do renty rodzinnej, ale jedno świadczenie jest zawieszone, ponieważ w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty (przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno z nich - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.