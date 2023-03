Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS pracownika na etacie

Jeśli twój pracownik osiąga dochody z różnych źródeł (na przykład pracuje na etacie i jednocześnie współpracuje z inną firmą na podstawie umowy-zlecenia), dochodzi do tak zwanego zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Sprawdź, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach opłaca się składki przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i uzyskiwaniu innych dochodów.

Zbieg kilku umów o pracę

Jeżeli jako pracownik pracujesz na podstawie kilku równoległych umów o pracę, to zawsze podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ze wszystkich tytułów.

Oznacza to, że każdy z pracodawców jest zobowiązany odprowadzać składki od swojej umowy o pracę.

Pamiętaj! W przypadku umowy o pracę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należą składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Przeczytaj, jakie składki do ZUS płaci przedsiębiorca.

Zbieg umowy o pracę i działalności gospodarczej

Jeśli pracujesz na etacie i prowadzisz firmę, to ubezpieczenia z działalności zależą od twojego wynagrodzenia na etacie.

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

Jeśli pracujesz na etacie w niepełnym wymiarze godzin i twoje wynagrodzenie jest niższe niż minimalne, podlegasz ubezpieczeniom także z tytułu prowadzenia działalności i opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wynosi 3490 zł do 30 czerwca oraz 3600 zł od 1 lipca.

Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, które otrzymujesz z tytułu pracy na etacie, składki na ubezpieczenie zdrowotne płacisz zarówno od wynagrodzenia otrzymywanego z etatu, jak i z działalności.

Uwaga! Pracownicy, których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki:

dodatkowe przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia

opłacany z działalności gospodarczej jest podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przeczytaj:

Zbieg umowy o pracę i umowy-zlecenia

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która współpracuje również na umowę-zlecenie może w określonych sytuacjach podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z obu tytułów.

Jeżeli pracownik równocześnie pracuje na umowę o pracę (i ma w niej zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, które w 2023 roku wynosi 3490 zł brutto do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca) i współpracuje na podstawie umowy-zlecenia z inną firmą niż ta, z którą łączy go stosunek pracy, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniu społecznemu tylko z tytułu umowy o pracę.

Pamiętaj! W takiej sytuacji pracownik może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy-zlecenia.

Natomiast jeżeli pracownik nie ma zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 roku jest to kwota 3490 zł brutto do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca), a jednocześnie współpracuje na podstawie umowy-zlecenia, to obowiązkowo trzeba odprowadzać składki społeczne z co najmniej tylu tytułów, żeby łącznie podstawa do ubezpieczenia społecznego wynosiła minimum 3490 zł do czerwca i 3600 zł od 1 lipca.

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę i dodatkowo pracownik współpracuje z innymi podmiotami na podstawie kilku umów- zleceń, to jeżeli suma zarobków z umowy o pracę i zawartej jako pierwszej umowy-zlecenia wynosi minimum 3490 zł do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca, pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z tych dwóch tytułów.

Z pozostałych umów-zlecenia może podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.

To oznacza, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym pracownik podlega tylko do kwoty minimalnego wynagrodzenia (3490 zł do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca), a w stosunku do pozostałych umów zleceń ubezpieczenia społeczne są dobrowolne.

