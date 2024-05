Zbieg tytułów do ubezpieczeń a składki ZUS od odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji

O obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne decyduje to za jaki okres przysługuje wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego), a nie to kiedy zostanie wypłacone. Skoro zarządzający w okresie wykonywania kontraktu menedżerskiego nie podlegał ubezpieczeniom społecznym, w związku z powstaniem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, również przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego zarządzającemu odszkodowania za zakaz konkurencji oraz wynagrodzenia za sukces - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.