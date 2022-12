Zawyżona stawka VAT na paragonie a możliwość korekty VAT

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że jej firma zajmuje sprzedażą oraz instalacją sprzętu i wyposażenia solariów i salonów kosmetycznych, fryzjerskich czy ośrodków SPA (kod PKD 33.22.Z) na terenie kraju jak i za granicą. Równocześnie firma posiada kilka punktów w różnych miastach gdzie świadczy usługi solarium, kosmetyczne, fryzjerskie czy fitness. Usługi solarium mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 96.04.10.0 „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” i były do tej pory opodatkowane podstawową stawką podatku VAT - 23%. Usługi solarium świadczone są dla osób fizycznych i całość obrotu jest rejestrowana na kasach fiskalnych i dokumentowana paragonami fiskalnymi.

Podatniczka dostała od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej WIĄŻĄCĄ INFORMACJĘ STAWKOWĄ - gdzie określono że świadczenie usług solarium / pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu podlega opodatkowaniu stawką podatku od podatku od towarów i usług w wysokości 8%. W związku z otrzymaną WIS podatniczka chciałaby skorygować wartość sprzedaży i błędnie wprowadzaną stawkę podatku VAT. Przy czym, nie dokonała ani nie jest w stanie dokonać zwrotu części ceny, która została pobrana od klientów za usługi solarium.

W związku z powyższym we wniosku o interpretację podatniczka zapytała, czy jest możliwość korekty podatku należnego VAT w opisanym przypadku i wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty VAT. Jej zdaniem, ma prawo do sporządzenia korekt wartości sprzedaży, stawki i kwot podatku VAT z 23% na 8% stawkę VAT w oparciu o miesięczne wydruki zestawienia sprzedaży z kas fiskalnych gdzie można wyodrębnić wszystkie paragony gdzie była zaewidencjonowana usługa solarium. Jak podatniczka wskazała, ma ona wiarygodne informacje co do wartości sprzedanych w przeszłości biletów wstępu na solarium i w związku z tym uważa, że może sporządzić korekty z 23% stawki VAT na 8% i w oparciu o te dane dokonać korekt deklaracji na podatek VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki na nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ciężar podatku VAT związanego z świadczeniem usługi solarium został poniesiony przez ostatecznych konsumentów, tj. osoby fizyczne. Zatem to nie podatniczka była podmiotem, który ostatecznie poniósł ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług...