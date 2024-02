Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie darowizna

Małżonkowie posiadają wspólność majątkową i mają odrębne rachunki bankowe. Wspólnie budują dom i wspólnie opłacają faktury wystawione przez wykonawców. Płatności te dokonywane są głównie z rachunku bankowego męża. Przed opłaceniem faktur, żona przelewa mężowi odpowiednią kwotę. Czy mąż jest zobowiązany do zgłoszenia do urzędu skarbowego przekazanych kwot od żony celem wyjaśnienia ich pochodzenia?

Pieniądze, które są przelewane przez żonę na konto męża nie są ani darowizną, ani też nie są włączeniem do wspólnoty majątkowej. Środki pieniężne żony cały czas są jej wkładem na ww. wydatki, a rachunek męża traktowany jest jako rachunek techniczny do przelewów.

Odpowiedź:

Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek t...