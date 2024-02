Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy w kosztach podatkowych

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów, w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji we właściwym terminie. Zakład pracy do kosztów podatkowych zaliczy również, zgodnie z metodą memoriałową, należne składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli zasiłki zostaną następnie potrącone przez podatnika ze składek odprowadzanych do ZUS należy wyksięgować tę część składek z kosztów, która wcześniej zaliczona do tych kosztów metodą memoriałową.