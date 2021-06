Zasiłek opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Pomimo powrotu dzieci do nauki stacjonarnej, w okresie od 7 do 25 czerwca br. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w dalszym ciągu uprawnionym rodzicom lub opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, także w trakcie nauki zdalnej (indywidualnej) dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu rząd zagwarantował możliwość zapewnienia osobistej opieki nad dziećmi w ramach realizacji normy prawnej ujętej w ww. art. 4 specustawy, m.in. z uwagi na ograniczone funkcjonowanie poszczególnych placówek - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 24417 do ministra edukacji i nauki, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Szanowni Państwo!

Pandemia koronawirusa nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia Polek i Polaków. Szczególnie narażone na powikłania po zachorowaniu na COVID-19 są osoby niepełnosprawne oraz cierpiące na tzw. choroby współistniejące.

Podczas nauki zdalnej wielu rodziców korzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w ten sposób zapewniało swoim dzieciom bezpieczeństwo. Stosując nadzwyczajne środki izolacji, zapobiegli zarażeniu swoich dzieci i ciężkiemu przebyciu choroby.

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, na mocy których dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w okresie do 6 czerwca 2021 r.

Mimo decyzji o powrocie uczniów do szkół część uczniów, często będących w grupie ryzyka ciężkim przejściem zachorowania na COVID-19, realizuje nauczanie w trybie indywidualnym - zdalnym. W związku z określeniem zakończenia okresu, w jakim przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzice tych uczniów, którzy dzięki niemu mogą zaopiekować się swoimi dziećmi z niepełnosprawnościami, a także zapewnić im bezpieczeństwo, będą zobligowani do powrotu do pracy.

Nie bacząc na konsekwencje, Rada Ministrów podjęła decyzję o wycofaniu się z przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, podczas gdy osoby poniżej lat 16, często narażone na powikłania po zarażeniu, nie są objęte programem szczepień.

Wobec powyższego, na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Czy ministerstwo wobec ww. sytuacji rozważa wydłużenie okresu przyznawania dodatkowych zasiłków opiekuńczych? Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w celu zapewnienia pomocy rodzicom i uczniom szczególnie narażonym na ciężkie przejście zarażenia COVID-19? Czy ministerstwo zamierza uruchomić specjalną pomoc dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, którzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom nie mogą wrócić do pracy?

Poseł Borys Budka

31 maja 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 24417 w sprawie zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci odbywających naukę zdalną

Szanowna Pani Marszałek!

W związku z interpelacją nr 24417 Pana Posła Borysa Budki przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, 2112, 2320, ze zm.), zwaną dalej „ustawą zasiłkową” - zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przysługującym ubezpieczonym z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym także nad dzieckiem niepełnosprawnym lub chorym członkiem rodziny. Przysługuje on osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. „zdrowym” dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat; bądź dzieckiem z niepełnosprawnością. Zasiłek ten stanowi świadczenie rekompensujące utratę zarobku z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W konsekwencji, do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi ma prawo zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ubezpieczony ojciec dziecka; przy czym, zasiłek opiekuńczy wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem.

Szczegółowe uregulowania prawne zawarte w ustawie zasiłkowej stanowią, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad „zdrowym” dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji: nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza; konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej; choroba niani (z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem; poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dziecki...