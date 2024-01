Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Kiedy przysługuje Ci zasiłek chorobowy? Prawo do zasiłku chorobowego będzie Ci przysługiwać, jeśli zostałeś zwolniony z czynnej służby wojskowej i Twoja niezdolność do pracy: powstała po zwolnieniu ze służby i trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni, powstała nie później niż w ciągu: 14 dni po zwolnieniu ze służby, 3 miesięcy po zwolnieniu ze służby – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.