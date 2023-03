Zarządzanie projektami - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Faktycznie wykonywane w ramach działalności gospodarczej usługi lub też rodzaj wytwarzanych wyrobów wpływa na możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wysokość stawki tego podatku. Przy wyborze większości stawek ryczałtu, decydującym kryterium jest przyporządkowanie danej usługi do określonego symbolu PKWiU zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Klasyfikacji świadczonych usług do właściwej kategorii dokonuje sam przedsiębiorca.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - struktura polskiej klasyfikacji wyrobów i usług charakteryzuje się tym, że każdy produkt będący wyrobem lub usługą powinien być przyporządkowany wyłącznie do jednego rodzaju działalności zaliczonego do określonej sekcji, działu, grupy i klasy. To oznacza, że dla jednego rodzaju usług świadczonych przez podatnika właściwy będzie wyłącznie jeden symbol PKWiU.

Aktualnie obowiązującą klasyfikacją PKWiU jest ta z 2015 r. Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem, obowiązują pewne zasady tworzenia grupowań PKWiU. Na poszczególnych poziomach podziału rozróżnia się następujące rodzaje grupowań:

grupowania macierzyste - są to grupowania podlegające podziałowi na niższych szczeblach,

grupowania pochodne - są grupowaniami, na które dzielą się grupowania macierzyste,

grupowania końcowe - są to grupowania, które nie podlegają podziałowi.

Jedną z ważniejszych zasad przyjętych przy opracowywaniu PKWiU 2015 jest kompletność podziału grupowań macierzystych. Zgodnie z tą zasadą, suma zakresów grupowań pochodnych musi w pełni wyczerpywać zakres grupowania macierzystego i nie może być od niego większa. A w przypadkach, w których suma zakresów grupowań pochodnych nie wyczerpuje całego zakresu grupowania macierzystego, tworzy się grupowanie obejmujące produkty pozostałe - tj. obejmujące produkty zaliczane do grupowania bezpośrednio nadrzędnego, lecz niedające się zaliczyć do któregokolwiek grupowania pochodnego.

Taką właśnie sytuację możemy zaobserwować w przypadku klasyfikacji w obrębie działu 70 PKWiU – obejmującego swym zakresem usługi firm centralnych (head offices) oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem. Rozwikłanie tej kwestii jest szczególnie istotne w kontekście konieczności zastosowania 15% stawki ryczałtu w stosunku do usług doradztwa związanych z zarządzaniem.

Jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 lit m ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU e...