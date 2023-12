Zapłata faktury zaliczkowej po terminie

Jeżeli faktura dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia przedwcześnie faktury, nie rodzi obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Taka faktura powinna zostać zaewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych, tj. z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Wystawienie przedwczesnej faktury pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

W czerwcu 2018 r. spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku tym zapytała, czy w przypadku gdy klient, dokona zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury VAT, co spowoduje, że faktura okaże się być wystawiona z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (obecnie ), należy uznać, że faktura ta staje się „fakturą pustą” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 tej ustawy oraz czy w tym przypadku ma obowiązek dokonywać korekty faktury VAT, wykazując w korekcie datę faktycznego otrzymania zapłaty przed zakończeniem wykonywania usługi.

Obecnie, zgodnie art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

całości lub części zapłaty - dp. red.

Zdaniem spółki, faktura VAT w przedstawionych okolicznościach nie staje się „fakturą pustą” i nie ma do niej zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ faktura ta, choć wystawiona przedwcześnie, dokumentuje faktyczne zdarzenie podatkowe. Ponadto, spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury korygującej do faktury, która dokumentowała umówioną płatność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji uznał stanowisko spółki za:

nieprawidłowe w części w zakresie wskazania, czy w przypadku gdy klient, dokona zapłaty zaliczki z opóźnieniem, tzn. po upływie 30-go dnia od dnia wystawienia faktury, należy uznać, że faktura ta staje się „fakturą pustą” ze skutkami, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, i

prawidłowe w części obowiązku dokonania korekty faktury, poprzez wykazanie w korekcie daty faktycznego otrzymania zapłaty przed zakończeniem wykonywania usługi.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. WSA uchylił zaskarżoną interpretację - wyrokiem z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 1130/18, NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS - wyrokiem z 21 czerwca 2023 r., sygn. akt I FSK 686/19.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ponownie rozpatrzył wniosek spółki o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdził, że stanowisko, które spółka przedstawiła we wniosku jest prawidłowe.

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wskazał:

W zapadłym w analizowanej sprawie wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że:

W przypadku faktury wystawionej przez Skarżącą nie może budzić wątpliwości to, że dokumentuje ona rzeczywiste czynności podlegające opodatkowaniu w postaci dostarczenia usług informatycznych na rzecz kontrahenta. Jak podkreśla się we wniosku kwota zaliczki także zostanie uiszczona w okresie realizacji umowy, tyle, że z opóźnieniem. Zdaniem Sądu nie ma zatem podstaw, by taka faktura została objęta regulacją z ...