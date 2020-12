Zaniechanie projektu – czy korygować odliczenie VAT?

Co do zasady, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT). Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest więc nieodłącznie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Warto podkreślić, że związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Modernizacja lub rozwinięcie przedsiębiorstwa często wiąże się z koniecznością ponoszenia przez podatników nakładów inwestycyjnych. Zasadniczo wydatki te są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co jednak w sytuacji, gdy inwestycja zostanie przerwana? Zagadnienie to warto przedstawić na przykładzie.

Przykład

ABC sp. z o.o., będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzi pączkarnię w okolicy dużego węzła komunikacyjnego. Odpowiadając na rosnące potrzeby rynku, podatnik zaczął inwestycję w nowe stanowisko do produkcji pączków. W tym celu podatnik poniósł wydatki, od których odliczył podatek naliczony. Następnie, w związku ze znacznym ograniczeniem przemieszczania na skutek pandemii COVID-19, znacząco spadła sprzedaż pączków. Sytuacja gospodarcza podatnika uległa pogorszeniu, a inwestycja stała się zbędna i nierentowna. ABC przerwał inwestycję.

Zatem ABC rozpoczął inwestycję w nowe stanowisko do produkcji pączków w momencie, gdy przedsiębiorstwo było w dobrej kondycji finans...