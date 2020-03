Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć taki koszt, który łącznie spełnia następujące warunki:

został poniesiony przez podatnika,

jest definitywny,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

poniesiony został w celu uzyskania (w tym zwiększenia), zachowania lub zabezpieczenia przychodów,

został właściwe udokumentowany,

nie znajduje się w katalogu wydatków z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Kosztami podatkowymi mogą być - co do zasady - tzw. "koszty pracownicze". Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych). Są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, bowiem mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji może wpływać na zwiększenie ich zaangażowania, a co za tym idzie - także efektywności ich pracy. Aby wydatki związane z imprezą integracyjną mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów istotne jest, aby były poniesione na rzecz pracowników, ewentualnie ich rodzin. Kosztami pracowniczymi poniesionymi w związku z imprezą integracyjną nie będą koszty związane z wydatkami poniesionymi na kontrahentów, bądź na osoby niezatrudnione w zakładzie pracy.

Charakter imprezy ma znaczenie

Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zwracają jednak uwagę na to, że nie każdy wydatek, który związany jest z imprezą integracyjną będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest wykazanie, iż impreza taka faktycznie ma charakter integracyjny. Wydatki, które mają jedynie charakter rozrywkowy nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W wyroku o sygn. akt: I SA/Wr 1335/10 z 8 lutego 2011 r. WSA we Wrocławiu stwierdził, że „Aby zatem zaliczyć wydatek tej kategorii do kosztów uzyskania przychodó...