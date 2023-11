Zakup konsoli do gier dla pracowników w kosztach firmy

Spółka umożliwia integrację pracowników / współpracowników m.in. poprzez wspólną grę na konsoli do gier w strefie relaksu, która jest dostępna zarówno w godzinach pracy (korzystanie w przerwach), a także poza godzinami pracy - w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura. Czy wydatek na zakup konsoli do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?