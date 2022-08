Wystawianie i przekazanie nabywcom paragonu fiskalnego w postaci kodu QR

Spółka planuje inwestycję w myjnię samochodową samoobsługową (PKWiU 45.20.30.0). W ww. myjni, w celu ewidencjonowania należności dokonywanej przez nabywcę usługi w bilonie, banknotach lub w formie bezgotówkowej (karty płatnicze oraz płatności BLIK), zainstalowana zostanie kasa fiskalna mająca postać oprogramowania. W celu skorzystania z myjni spółka zobowiązuje klientów do zapoznania się z jej regulaminem przed skorzystaniem z usługi mycia samochodu. Powyższa czynność nie wymusza jednakże na kliencie obowiązku przejścia przez procedurę skanowania kodu QR w celu uzyskania paragonu fiskalnego dokumentującego świadczoną usługę. Spółka wyda paragon fiskalny, tj. wyśle link do pobrania paragonu fiskalnego, jedynie nabywcom zainteresowanym jego otrzymaniem. Pozostali nabywcy, którzy nie będą zainteresowani otrzymaniem paragonu, bezpośrednio po wjeździe na stanowisko mycia przystąpią do płatności za usługę i rozpoczną mycie samochodu. Jedynie nabywcy posiadający urządzenie mobilne z podłączeniem do internetu będą mogli pobrać kod QR.

Odpowiedź:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowe brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 1 pkt 27 rozporządzenia, kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do czynności usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z ww. przepisu rozporządzenia wynika, że podatnicy wykonujący czynności usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym usług wykonywanych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez usługobiorcę, które przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub w innej formie (bezgotówkowej) - tzn. w systemie bezobsługowym - mogą używać kas mających postać oprogramowania.

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych kasy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, dzieli się m.in. na kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w rozdziale 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych ...