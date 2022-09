Wysokie ceny energii. KE proponuje interwencje na rynku

– Agresja i manipulacja ze strony Rosji wpływa na światowe i europejskie rynki energii, a nasza odpowiedź powinna być zdecydowana – twierdzi przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen.

Nowy pakiet propozycji przewiduje działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania, co miałoby wpłynąć na ceny prądu i uspokoić rynek. Bruksela chce wprowadzić obowiązek redukcji zużycia energii elektrycznej o minimum 5 proc. w wybranych godzinach szczytu cenowego. Jednocześnie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają zostać zobowiązane do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną o co najmniej 10 proc. do 31 marca 2023 r.

Kolejna z propozycji to ustanowienie tymczasowego pułapu dochodów dla tzw. inframarginalnych producentów energii elektryczne...