Wypadek firmowego samochodu. Rozliczanie odszkodowania i kosztów naprawy w PIT

Odszkodowanie od ubezpieczyciela stanowi przychód z działalności gospodarczej, objęty dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT, niekorzystający ze zwolnienia. Natomiast skoro przedsiębiorca wykorzystuje pojazd do tzw. użytku mieszanego, nie jest uprawniony do zaliczenia do kosztów wydatków na naprawę pojazdu oraz na najem pojazdu zastępczego w wymiarze większym niż 75% sumy kwot netto z faktur dokumentujących te wydatki i 50% kwot VAT z tych faktur. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że jest właścicielem samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w jego działalności gospodarczej. Wykorzystuje ten pojazd do tzw. użytku mieszanego, tj. oprócz celów związanych z działalnością działalności gospodarczą służy on również do celów osobistych (do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

W maju, jadąc wyżej opisanym samochodem, przedsiębiorca uległ wypadkowi komunikacyjnemu z winy innego kierowcy. Szkodę związaną z wypadkiem likwidował polski zakład ubezpieczeń, jako korespondent zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w ramach Systemu Zielonej Karty (sprawca był cudzoziemcem i kierował pojazdem zarejestrowanym za granicą, posiadał zagraniczne ubezpieczenie OC).

Wypadek spowodował wystąpienie m.in. następujących szkód majątkowych:

szkody materialnej w pojeździe, szkody związanej z czasowym brakiem możliwości korzystania z pojazdu i koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego.

W związku z powyższym przedsiębiorca zadał pytania:

czy odszkodowania, przyznane i wypłacone przez ubezpieczyciela, stanowią dla niego przychód z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy odszkodowania, przyznane i wypłacone przez ubezpieczyciela, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy był uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawę pojazdu oraz na najem pojazdu zastępczego w wymiarze większym niż 75% sumy kwot netto z faktur VAT dokumentujących te wydatki i 50% kwot podatku VAT z tych faktur.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie z tytułu:

szkody materialnej w pojeździe,

szkody związanej z czasowym brakiem możliwości korzystania z pojazdu i koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego,

nie jest odszkodowaniem wynikającym z przepisów ...