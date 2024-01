Wynajem mieszkań wraz z komórkami zwolnione z VAT

Jeżeli w ramach jednej umowy najmu wraz z lokalem mieszkalnym będzie wynajmowana przynależna do niego komórka lokatorska, które będą wpisane w jednej księdze wieczystej, to w przypadku zawarcia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umów najmu nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, których przedmiotem będzie wynajem łącznie lokalu mieszkalnego wraz z przynależną do niego komórką lokatorską wynajmujący będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia dla tej usługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która planuje wynajem lokali mieszkalnych na zasadach wynajmu długoterminowego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nabywcami lokali mieszkalnych mogą być zarówno osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej jak również podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za zachowaniem okresu wypowiedzenia. Spółka planuje zawierać umowy najmu z najemcami na okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.

Spółka nie zamierza zawierać oddzielnych umów na najem komórek lokatorskich. Komórki lokatorskie będą wynajmowane w ramach jednej umowy najmu wraz z najmem lokalu mieszkalnego. Do każdego lokalu mieszkalnego obligatoryjnie będzie przyporządkowana komórka lokatorska. Lokal mieszkalny wraz z komórką lokatorską będą wpisane w jednej księdze wieczystej. W przypadku najemców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, komórki lokatorskie będą służyć im do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. Spółka planuje wynajmować lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej we własnym imieniu. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wynajmowane lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi będą wykorzystywać wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. W umowie najmu zostanie zawarty zapis uniemożliwiający prawo podnajmu dla najemcy.

Spółka chciała wiedzieć, czy przy wynajmie poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich komórkami lokatorskimi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych...