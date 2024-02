Wynagrodzenie z tyt. zmiany umowy najmu może być kosztem

Wynagrodzenie za zgodę na zmianę umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodami wynajmującego, który powinien zostać zaliczony przez wynajmującego do kosztów podatkowych jednorazowo w dniu poniesienia rozumianym jako dzień, na który wynagrodzenie za zgodę zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na podstawie otrzymanej faktury, bez względu na sposób ujęcia dla celów rachunkowych (bilansowych), tj. bez względu na to, czy wynagrodzenie ujęto/zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na koncie kosztowym, czy też nie.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka sp. z o.o., która jest właścicielem nieruchomości na którą składa się prawo własności gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem o przeznaczeniu magazynowo-biurowym oraz budowlami służącymi funkcjonowaniu budynku, stanowiącymi łącznie centrum logistyczne. Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu tej nieruchomości. W ostatnim czasie Strony (Wynajmujący oraz Najemca) renegocjowały całą umowę ustalając nowe warunki najmu, w szczególności przedłużając czas trwania najmu na okres do dnia 15 września 2037 r. (pierwotny okres najmu wygasał 14 września 2027 r.). W wyniku renegocjacji Strony uzgodniły, iż w zamian za zmianę umowy na nowych warunkach wynegocjowanych wspólnie przez Strony, Wynajmujący zapłaci Najemcy wynagrodzenie (dalej: „Wynagrodzenie za zgodę”). Strony doszły do porozumienia i aneksem zmieniły warunki najmu, w istocie podpisując nową umowę najmu, zastępującą w całości treść postanowień dotychczasowej Umowy. Zgodnie z treścią postanowień Aneksu Wynagrodzenie za zgodę ma być płatne w pięciu transzach równej wysokości. Pierwsza transza Wynagrodzenia za zgodę została już wypłacona, a ostatnia ma być wypłacona do dnia 30 listopada 2024 r.

W związku z powyższym spółka zapytała, Czy Wynagrodzenie za zgodę stanowi koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodami Wynajmującego, który powinien zostać zaliczony przez Wynajmującego do kosztów podatkowych jednorazowo w dniu poniesienia rozumianym jako dzień, na który Wynagrodzenie za zgodę zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na podstawie otrzymanej faktury, bez względu na sposób ujęcia dla celów rachunkowych (bilansowych), tj. bez względu na to, czy Wynagrodzenie za zgodę ujęto/zostanie ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na koncie kosztowym, czy też nie. Zdaniem spółki - tak.

Uzasadnienie stanowiska spółki

Wynagrodzenie za zgodę wypłacono/zostanie wypłacone przez Wynajmującego na rzecz Najemcy w zamian za wyrażenie przez Najemcę zgody na zawarcie Aneksu na wspólnie wynegocjowanych warunkach, w tym wyrażenie przez Najemcę zgody na przedłużenie okresu Najmu do 15 września 2037 r. Ekonomicznie, Wynajmujący zapłacił (lub zapłaci) określo...