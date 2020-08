Wymiana kryptowalut – KNF ostrzega przed oszustami

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego trafiają sygnały o oszustach, którzy powołują się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut. Oszuści domagają się m.in. udostępniania pulpitu komputera. Jak przypomina tymczasem KNF, rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym i nadzorowanym.

Z sygnałów napływających do KNF wynika, że oszuści powołują się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez nich transakcji wymiany kryptowalut. W praktyce w trakcie rozmów telefonicznych oszuści nakłaniają do sprzedaży/kupna kryptowalut, a jednocześnie informują, że w trakcie transakcji spełnione muszą być rzekome „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji” (m.in. udostępnienie pulpitu komputera). Co ciekawe, w takich przypadkach uczestniczyć ma „pracownik UKNF w celu monitorowania pr...