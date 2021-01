Wymiana kas w dobie koronawirusa

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną koronawirusem termin wymiany kas fiskalnych był już przesuwany w czerwcu 2020 r. Niestety, od tamtego czasu sytuacja polskich przedsiębiorców nie poprawiła się, wręcz przeciwnie jest o wiele gorsza. W jaki sposób mają sobie poradzić przedsiębiorcy z kolejnym wydatkiem, przy braku przychodów, przy jednoczesnym podnoszeniu stałych kosztów i nowych podatkach, które zaczną funkcjonować od 2021 roku? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 16984 do ministra finansów w sprawie obowiązku wymiany kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze,

branża noclegowa i gastronomiczna przez COVID-19 jest w kryzysie. Pomimo złej sytuacji rząd nie chce odroczyć wymiany kas fiskalnych online.

Zakup kasy fiskalnej to dla przedsiębiorców dziś spory wydatek. To, że rząd, że Ministerstwo Finansów nie widzi, że gospodarka gaśnie na naszych oczach i że ofiarami pandemii są także przedsiębiorcy, którzy bez stosownej pomocy państwa nie będą w stanie utrzymać firm budowlanych, którzy dziś nie wiedzą jak ustrzec się przed upadłością, którzy żyją w finansowej niepewności z uwagi na to, że każdy kolejny dzień, tydzień zwiększa ryzyko utraty przez firmy płynności finansowej jest niewytłumaczalne.

Z uwagi na trudną sytuację wywołaną koronawirusem termin wymiany kas fiskalnych był już przesuwany w czerwcu 2020 r. Niestety, od tamtego czasu sytuacja polskich przedsiębiorców nie poprawiła się, wręcz przeciwnie jest o wiele gorsza.

Panie Ministrze!

Czy kryzys spowodowany pandemią nie jest wystarczającą podstawą do przesunięcia terminu wymiany kas? Dlaczego Ministerstwo Finansów nie przewiduje przesunięcia terminu obowiązku wymiany kas fiskalnych? W jaki sposób mają sobie poradzić przedsiębiorcy z kolejnym wydatkiem, przy braku przychodów, przy jednoczesnym podnoszeniu stałych kosztów i nowych podatkach, które zaczną funkcjonować od 2021 roku?

Posłanka Monika Wielichowska

22 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 16984 w sprawie obowiązku wymiany kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r.

Odpowiadając na interpelację nr 16984 z 3 stycznia 2021 r. Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie obowiązku wymiany kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 r., uprzejmie informuję.

Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675) wprowadzono możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach – obowiązek, stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących - tzw. kas online, w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących1 stanowiące wykonanie ...