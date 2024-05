Wykonywanie wolnego zawodu w ramach firmy a prawo do Małego ZUS Plus

Przedsiębiorczyni w treści wniosku wskazała, że jest lekarzem i prowadzi swoją praktykę jako jednoosobowa działalność gospodarcza, w ramach wpisu do CEIDG. W związku z urodzeniem dziecka w 2022 r. prowadziła w 2023 r. działalność w bardzo ograniczonym zakresie, przez co wypracowany w 2023 r. dochód pozwolił na kwalifikację do ulgi "Mały ZUS Plus" w 2024.

Przedsiębiorczyni zaznaczyła, że spełnione zostały warunki:

w 2023 r. działalność prowadzono przez 184 dni (przez pozostały czas działalność była zawieszona),

w 2023 osiągnięto przychód 55 550 zł,

w 2023 r. osiągnięto dochód 4215,80 zł,

nie prowadzono w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności innej niż opisana wyżej działalność.

W związku z powyższym przedsiębiorczyni we wniosku o interpretację zapytała, czy w ww. okolicznościach prawidłowo zastosowano ulgę Mały ZUS Plus w 2024 r. Jej zdaniem - tak.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązku opłacania składek i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia regulowane są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisu art. 18c ust. 1 i ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalno...