Wykazywanie na fakturach nazwy firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w CEIDG pod numerem NIP …, REGON … zarejestrowana jest jego działalność jednoosobowa oraz działalność podmiotu leczniczego utworzonego pod działalnością gospodarczą, gdzie wskazana jest nazwa M. S., a adres to … W związku z prowadzeniem działalności leczniczej, przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, do zarejestrowania tej działalności - zakładu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Leczniczych. Tam przedsiębiorca ma zarejestrowany zakład leczniczy o nazwie S. , który działa pod tym samym numerem NIP, co jego firma M. S. i rozszerzonym numerem REGON …, a jego siedzibą jest ...

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy na wystawianych fakturach może używać następujących nazw wystawcy faktury: dla działalności zakładu leczniczego - pogotowia ratunkowego: S., dla działalności indywidualnej - praktyki ratownictwa medycznego: M. S.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Zasady wystawiania faktur oraz dane, które powinny zawierać regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.

Stosownie do art. 106b ust. 1pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imię (imiona), imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

W świetle art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT w roz...