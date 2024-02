Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 267 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewydawania na czas orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu

W ciągu ostatnich miesięcy do mojego biura poselskiego zwracały się osoby z niepełnosprawnościami, którym skończyła się ważność dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, i które, znając ewentualne ograniczenia związane z nieotrzymaniem nowego orzeczenia w terminie, złożyły wniosek o wydanie przedmiotowego orzeczenia miesiąc wcześniej, a więc w najwcześniejszym możliwym ustawowym terminie, tak by procedura ta przebiegła płynnie i na czas. Brak ważności przedmiotowego orzeczenia wiąże się bowiem m.in. z czasowym zawieszeniem wsparcia asystenta osobistego w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", pozbawieniem ulg na przejazd środkami transportu typu MZK, PKP czy brakiem możliwości szybszego dostania się do lekarza specjalisty.

Niestety, osoby te otrzymywały informacje, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie ustawowym z powodu ograniczonej liczby posiedzeń składów orzekających ze specjalistą odpowiednim do rozpoznania choroby zasadniczej. Liczba wniosków o wydanie orzeczenia przekracza bowiem fizyczne możliwości lekarzy do orzekania. W najbliższej placówce okres oczekiwania na komisję wynosi 2 miesiące, w innych zespołach w kraju jest to nawet 8 miesięcy. Zespoły wstrzymują pracę i organizację posiedzeń również z powodu braków finansowych. Dodatkowo, czas oczekiwania ulega wydłużeniu, bowiem osoby, które posiadają przedłużone orzeczenia, tzw. covidowe, uzyskane na mocy art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, składają aktualnie ponowne wnioski. Na zwiększenie liczby wniosków wpływa także grupa osób ubiegających się o świadczenie wspierające, do którego potrzebne jest posiadanie przedmiotowego orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: