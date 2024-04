Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego rodzeństwu przyrodniemu

Rodzeństwo przyrodnie posiada pełen dostęp do otrzymywania stosownych odpisów i zaświadczeń ze strony urzędów stanu cywilnego. Rodzi to jednak pytanie oraz uzasadnioną obawę wśród niektórych obywateli w kwestii, czy osoby, z którymi nie posiada się żadnych bliższych więzów, prócz nieuniknionych więzów pokrewieństwa od jednego z rodziców, winny posiadać niemalże swobodny dostęp do informacji tego rodzaju, bez konieczności szczególnego wykazywania w tym swojego interesu, zwłaszcza prawnego.

Interpelacja nr 1887 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zakresu dostępu do aktów stanu cywilnego

Szanowny Panie Ministrze,

pozwalam sobie zwrócić się do Pana Ministra w sprawie zakresu dostępu do aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Prawo o aktach stanu cywilnego wskazuje, w myśl art. 45 ust. 1, iż odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Kwestią, w której istnieje obecnie pole do rozważań, jest zakres dostępu do wydawania odpisów aktu stanu cywilnego dla rodzeństwa przyrodniego. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nieczyniącymi dystynkcji pomiędzy rodzeństwem oraz rodzeństwem przyrodnim i w myśl zasady lege non distinguente, zarówno jedna, jak i druga grupa osób posiada pełen dostęp do otrzymywania stosownych odpisów i zaświadczeń ze strony urzędów stanu cywilnego. Rodzi to jednak pytanie oraz uzasadnioną obawę wśród niektórych obywateli w kwestii, czy osoby, z którymi nie posiada się żadnych bliższych więzów, prócz nieun...