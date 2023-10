Wydatki na wykończenie mieszkań nie mogą być kosztem

We wniosku o interpretację spółdzielnia wyjaśniła, że rozważa wejście na rynek wynajmu nieruchomości pochodzących z rynku pierwotnego rozumianego jako rynku mieszkań, które jeszcze nigdy nie zostały przeznaczone do dalszego podnajmu. Lokale pozyskane do dalszego wynajmu, znajdują się na nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych, są gotowe i zdatne do użytku bowiem właściciele owych nieruchomości dokonali stosownych wykończeń lokalu aby były one gotowe i zdatne do użytku. Każde pomieszczenie jest gotowe do spełniania funkcji, do których zostały przeznaczone zgodnie z projektem budowlanym dewelopera. Niektóre nieruchomości nie spełniają standardu lokali przeznaczonych na wynajem premium - są wykończone na niskim poziomie i z niskich jakościowo materiałów. Z uwagi na fakt, że tego typu wykończenie nie przyniesie zakładanych stóp zwrotu z działalności, wykończenia mieszkań nie przystają do poziomu wykończeń lokali mieszkalnych na ekskluzywnych, zamkniętych osiedlach, spółdzielnia rozważa wykonanie niezbędnych prac doprowadzających nieruchomości do wynajmu według standardu zgodne z polityką spółdzielni i oczekiwaniem najemcy. Wartość prac wyniesie ponad 10 000 zł netto.

Spółdzielnia chciała wiedzieć, czy koszty przeprowadzonych prac wykończeniowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu rozliczane w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Biorąc powyższe pod uwagę, nie można uznać że, prace które zamierza spółdzielnia przeprowadzić będą miały charakter prac remontowych, bowiem opisane wydatki nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie można mówić również o wymianie zużytych składników technicznych ponieważ są to lokale nowe nie używane do tej pory, czyli ewentualne wydatki na wykonanie niezbędnych prac nie będą miały charakteru wymiany zużytych elementów na nowe - przywracające jedynie pierwotną wartość użytkową i niezmieniające jego charakteru. Działania spółdzielni będą miały na celu podniesienie standardu mieszkań dzięki czemu będą mogły być przeznaczone na wynajem premium. W związku z tym poczynione nakłady należy uznać za mające charakter ulepszenia. Wydatki te stanowią tym samym inwestycję w obcym środku trwałym.

Jak wynika z art. 16c pkt 2a ustawy o CIT amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną n...