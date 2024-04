Wydatki na psa obronnego mogą być kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z zakupem psa, utrzymaniem psa obejmujące koszt wyżywienia, opieki weterynaryjnej, wydatki na akcesoria spacerowe (smycz, obroża, szelki i kaganiec, legowisko, miski do pożywienia) oraz wydatki na jego tresurę. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów w takiej części, w jakiej pies ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, a nie dla celów prywatnych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski, zajmującą się produkcją i dystrybucją wierzchniej odzieży roboczej i ochronnej. Przychody z tej działalności opodatkowuje według skali podatkowej. Przedsiębiorca modernizuje park maszynowy potrzebny do produkcji ubrań i kupuje nowe maszyny. W związku z tym planuje zakup psa obronnego (owczarka niemieckiego), który będzie pilnował terenu posesji, na której znajdują się maszyny i inny sprzęt o wysokiej wartości wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz materiały do produkcji odzieży specjalistycznej. Przedsiębiorca wskazał przy tym, że na terenie posesji, której ma pilnować pies, znajduje się dom mieszkalny, którego część jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej i w tej części znajdują się maszyny do produkcji odzieży. Jak zaznaczył przedsiębiorca, zakup psa pozwoli zabezpieczyć sprzęt i materiały przed kradzieżą, a tresura psa będzie prowadzona w kierunku wyszkolenia go na psa obronnego.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utrzymaniem psa, tj. zarówno wydatków związanych z utrzymaniem psa obejmujących koszt wyżywienia, opieki weterynaryjnej oraz wydatki na akcesoria spacerowe, jak też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup psa oraz jego tresurę. Jego zdaniem - tak.

W odpowiedzi na wniosek przedsiębiorca Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał:

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: