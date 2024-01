Wydatki na psa nie zawsze mogą być kosztem działalności

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na nauce języków obcych. Posiada psa, który jest maskotką jego firmy a jego zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych, tworzy materiały do nauki z jego wizerunkiem oraz występuje on w trakcie zajęć. Czy kosztami działalności może być m.in. zakup karmy, zabawek dla zwierzęcia, środków do utrzymania czystości, wizyty groomerskie oraz wizyty u weterynarza (wraz z zakupem lekarstw oraz kosztów wykonywanych zabiegów)?