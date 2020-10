Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca ponosi wydatki na nabycie produktów żywnościowych w kwotach nie wyższych niż 450 zł, które to wydatki są dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsiębiorcy. Produkty żywnościowe służą do przygotowywania posiłków sprzedawanych w barze przedsiębiorcy. Czy można zaliczyć do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?