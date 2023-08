Wydatek na zakup samochodu osobowego można czasem zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych

W przypadku zaliczania do kosztów uzyskania wydatków na środki trwałe obowiązuje próg kwotowy, do którego jest to możliwe jednorazowo - to 10 000 zł. Jeżeli wartość początkowa środka trwałego przekracza ten limit, do kosztów zalicza się odpisy amortyzacyjne. Jest parę możliwości zaliczenia do kosztów wydatków znacząco wyższych w ramach różnego rodzaju ulg i preferencji, ale nie dotyczą one samochodów osobowych.