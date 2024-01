Wycofanie samochodu ze spółki jawnej i przekazanie go do majątku wspólników

Jeżeli nieodpłatne przeniesienie współwłasności samochodu na rzecz wspólnika będzie umową nienazwaną, przenoszącą prawo współwłasności w następstwie wykonania uchwały wspólników o wycofaniu samochodów i przeniesieniu ich do majątku prywatnego wspólników (w wysokości udziałów zgodnych z udziałami w zyskach i stratach spółki) i nie przybierze postaci umowy darowizny, a także nie będzie umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności, to opisane nabycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

We wniosku o interpretację zwróciła się podatniczka, która razem z małżonkiem posiadają po 25% udziału w zyskach i stratach spółki jawnej. Spółka jest właścicielem dwóch samochodów osobowych o takiej samej wartości. Wspólnicy planują wycofanie samochodów ze spółki oraz nieodpłatne ich przeniesienie do majątków prywatnych. Małżonkowie uzyskają do współwłasności majątkowej małżeńskiej jeden samochód, a pozostali dwaj wspólnicy uzyskają do ich współwłasności majątkowej małżeńskiej drugi samochód. Przeniesienie samochodów do majątku prywatnego wspólników nastąpi na podstawie uchwały wspólników o wycofaniu samochodów ze spółki oraz na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności samochodów do majątku prywatnego wspólników. Umowa ta będzie umową nienazwaną i nie przyjmie formy umowy darowizny.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy przeniesienie jednego z samochodów do majątku prywatnego jej i jej małżonka będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Zdaniem podatniczki - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ww. ustawy, podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkła...