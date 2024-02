Wycofanie nieruchomości z firmowego majątku. Czy należy korygować VAT?

We wniosku o interpretację spółka jawna wyjaśniła, że w listopadzie 2022 r. zakupiła nieruchomość w skład której wchodzą hale składające się z pomieszczenia, sortowni, sześciu chłodni oraz części socjalnej. Przy nabyciu nieruchomości został odliczony VAT i została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Nieruchomość jest wykorzystywana do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, hale są wynajmowane firmie produkującej żywność. Obecnie spółka planuje wycofać nieruchomość z majątku spółki do majątku prywatnego wspólników tej spółki. Przy czym, co istotne, sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie, gdyż będzie ona wynajmowana podmiotowi trzeciemu w ramach tzw. najmu prywatnego. Spółka dodała, że dalej będzie działać w charakterze podatnika VAT, niekorzystającym ze zwolnienia.

Spółka chciała wiedzieć, czy wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej na rzecz wspólników spółki jawnej i następnie wynajęcie tej nieruchomości przez wspólników spółki jawnej (w ramach najmu prywatnego) będzie neutralne podatkowo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i w konsekwencji spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku VAT po wycofaniu nieruchomości na cele osobiste. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał:

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a lub 10c-10g, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10, 10a lub 10c-10g lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, kt&oa...