WSA. Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu nie jest przychodem pracownika

Jeżeli pracownik w umowie z pracodawcą zgodził się wykorzystywać swój prywatny samochód - za zwrotem kosztów, to nie oznacza to, że jazdy lokalne w celach służbowych przestały mieć charakter służbowy ani też nie oznacza, że pracownik powinien ponieść te koszty z własnej kieszeni. Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowiązany jest ponosić pracodawca, to z tytułu uzyskania tego świadczenia nie osiąga żadnego przysporzenia, a przez to przychodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.