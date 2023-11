WSA. Wystawianie faktury do paragonu bez NIP jest niedozwolone

W kontekście art. 106b ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oświadczenie przedsiębiorcy, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, jest czynnością jednokrotną i nieodwoływalną, o charakterze wiążącym dla późniejszych skutków podatkowych wynikających z wystawienia faktury VAT. Złożenie takiej deklaracji po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej jest bezskuteczne, niezależnie od powodu zmiany charakteru podmiotowego, w jakim podatnik miał zamiar dokonać nabycia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela porad i konsultacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prywatnym nieprowadzącym takiej działalności. Tematyka spotkań jest różnorodna i często wkracza w sfery prywatne klienta. Sporadycznie zdarzają się przypadki, w których klient po skończonej poradzie nie zgłasza chęci otrzymania faktury VAT, w związku z czym zostaje mu wystawiony na kasie rejestrującej paragon fiskalny niezawierający Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Zdarza się, iż w krótkim odstępie czasu (z reguły 1-2 dni) taki klient wraca do spółki z prośbą wystawienia faktury VAT, podając numer NIP i dane prowadzonej działalności gospodarczej. Klient oczekuje wówczas wystawienia faktury VAT na wskazane wyżej dane. Spółka na chwilę obecną nie wystawia faktur do paragonów niezawierających NIP, jednakże ze względu na pojawiające się sporadyczne prośby od klientów w tym zakresie chciałaby jednoznacznie wyjaśnić tę sytuację.

W związku z tym spółka zadała pytanie, czy na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo wystawić fakturę zawierającą dane klienta do paragonu niezawierającego NIP. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu w przypadku, gdy nabywca nie poda numeru NIP do czasu zakończenia rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej, należy uznać, że nabywca dokonał zakupu jako konsument. Nabywca będzie mógł wystąpić o wystawienie mu faktury przez sprzedawcę, jednakże sprzedawca w takiej sytuacji powinien wystawić mu fakturę taką, jak dla konsumentów, więc bez podawania NIP nabywcy.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który oddalił skargę spółki:

WSA wskazał, że w kontekście art. 106b ust...