WSA. VAT: Cesja umowy deweloperskiej jak dostawa nieruchomości

Jak orzekł we wrześniowym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, należy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług traktować tak samo jako dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą, co oznacza, że będą one opodatkowane na takich samych zasadach, jak finalna dostawa nieruchomości objętej tą umową.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami. W ramach tej działalności zawiera, m.in. umowy deweloperskie w celu zakupu lokali przeznaczonych do sprzedaży. Zdarza się jednak, że przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu przez dewelopera na rzecz przedsiębiorcy znajduje się nabywca na ten lokal, w związku z czym przedsiębiorca zawiera z tą osobą umowę przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na tego nabywcę (cesję). Do przeniesienia tych praw i obowiązków dochodzi zwykle po wpłaceniu całej ceny do dewelopera i otrzymaniu od niego kluczy do lokalu, tj. po objęciu w posiadanie lokalu przez wnioskodawcę.

Rozliczenie między cedentem (przedsiębiorcą), cesjonariuszem (nabywcą) i deweloperem wygląda następująco - przedsiębiorca wpłaca deweloperowi w transzach całą cenę za lokal, cesjonariusz zwraca przedsiębiorcy kwotę odpowiadającą cenie zapłaconej deweloperowi powiększoną o marżę (dalej "odstępne"), cedenta - cena nie jest "rozbita" na dwie kwoty, deweloper nie koryguje faktur wystawionych dla przedsiębiorcy, ponieważ doszło już do dostawy lokalu na jego rzecz. Przedsiębiorca wykazał w ewidencji dostawę lokalu ze stawką 8% podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca dodał, że doszło już także do dwóch umów cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej po zapłacie na rzecz dewelopera przez przedsiębiorcę całej ceny za lokal, jednak przed otrzymaniem kluczy do tego lokalu. Rozliczenie było podobne jak wyżej, tj. przedsiębiorca wpłacił deweloperowi w transzach całą cenę za lokal, cesjonariusz zapłacił kwotę odpowiadającą cenie zapłaconej deweloperowi powiększoną o marżę cedenta - cena nie była "rozbita" na dwie kwoty. Przedsiębiorca wykazał w ewidencji dostawę lokalu ze stawką 8% VAT.

Możliwa jest także taka sytuacja, w której dojdzie do cesji umowy deweloperskiej w trakcie trwania budowy budynku, a cesjonariusz zapłaci na rzecz przedsiębiorcy jedynie kwotę "odstępn...