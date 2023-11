WSA. Umowa licencyjna a działalność wytwórcza na ryczałcie

Działalność wytwórcza to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Dopuszczalne są zatem inne formy osiągania przychodów z wytworzonego wyrobu. Każda działalność wytwórcza, bez względu na to czy jej efekty będą przedmiotem umowy sprzedaży, najmu licencji, etc. zalicza się więc do działalności wytwórczej.