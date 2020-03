WSA. Samochód rajdowy może być kosztem firmy

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu rajdowego wykorzystywanego dla celów reklamowych, stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów. Spółka uprawniona będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, jak również do zaliczenia do tych kosztów całości wydatków związanych z używaniem samochodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.