WSA. Rozliczenie VAT przy organizacji imprez integracyjnych

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wydatki związane z organizacją w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) imprez takich jak np. konkursy świąteczne, zawody sportowe itp., w części dotyczącej osób niebędących pracownikami (członkowie ich rodzin), mają pośredni związek z wykonywaną przez spółkę działalnością gospodarczą i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. Z kolei wydatki na wydarzenia, które mają na celu motywowanie pracowników spółki do tworzenia/udoskonalania czy reklamy oferowanych przez nią produktów, działań racjonalizatorskich lub wynalazczych mają bezpośredni wpływ na czynności opodatkowane i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT.

We wniosku o interpretację spółka wskazała, że w ramach tej działalności, organizuje konkursy i turnieje w których mogą brać udział jej pracownicy (tj. osoby pozostające ze spółką w stosunku pracy) oraz pracownicy spółek powiązanych ze spółką kapitałową, zatrudnieni we wszystkich lub wybranych działach, a niekiedy, w zależności od charakteru wydarzenia, również inne osoby (np. dzieci i wnuki pracowników spółki i spółek powiązanych). Żaden z uczestników wydarzeń nie prowadzi działalności gospodarczej. Organizowane wydarzenia mają przekładać się na wzrost wydajności, efektywności, konkurencyjności, wysokości produkcji i pozyskiwanie nowych klientów, a tym samym na zwiększenie obrotów i wartości sprzedaży opodatkowanej lub jego spółek powiązanych. W efekcie, nabywane przez spółkę towary i usługi na potrzeby organizacji wydarzeń są wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Spółka zwróciła również uwagę, że powyższym celom ma służyć również umożliwienie uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach członkom rodzin pracowników spółki lub jego spółek powiązanych - takie działania podnoszą morale czy motywację do pracy samych pracowników, podobnie jak działania nakierowane bezpośrednio na samych pracowników czy spółek powiązanych.

Zdaniem spółki, powinna ona naliczyć podatek VAT należny w odniesieniu do towarów przekazywanych zwycięzcom w charakterze wygranych (nagród rzeczowych). Natomiast nie powinna naliczać podatku VAT należnego w odniesieniu do organizacji wydarzeń w zakresie, w jakim uczestniczą w nich pracownicy spółki lub członkowie ich rodzin. Celem obciążenia spółki powiązanej powinna wystawić na nią fakturę - w odniesieniu do usługi organizacji wydarzenia (w zakresie w jakim uczestniczą w nim pracownicy spółki powiązanej i członkowie ich rodzin), oraz notę - w odniesieniu do kosztów nabycia towarów przekazywanych w charakterze wygranych otrzymanych przez pracowników spółek powiązanych i członków ich rodzin. Ponadto, spółka może odliczyć podatek VAT naliczony z tytułu zakupu towarów i usług służących organizacji wydarzeń lub przekazywanych zwycięzcom w charakterze wygranych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe w zakresie: