WSA. Przekazanie produktów w zamian za reklamę podlega VAT

Dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Stąd przekazanie przez firmę towaru influencerom stanowi odpłatną dostawę towarów, następuje bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a odpłatnością jest świadczenie przez influecera usługi reklamy tego towaru. Tym samym przekazanie towaru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Spółka złożyła wniosek o interpretację, w którym wyjaśniła, że zajmuje się sprzedażą markowego obuwia. Z uwagi na chęć rozreklamowania swoich produktów, podjęła decyzję o podjęciu współpracy z influencerami. W zamian za otrzymane obuwie, influencer zobowiązuje się do świadczenia ekwiwalentnego w postaci usługi reklamowej (np. w mediach społecznościowych). Część z influencerów nie prowadzi działalności gospodarczej i w konsekwencji zgodnie z przepisami prawa nie jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT. Z uwagi na powyższe spółka posiada odpowiedni regulamin, zgodnie z którym za przekazane obuwie influencer zobowiązuje się do wykonania usługi reklamowej (reklama butów). Spółka posiada również potwierdzenie wydania przedmiotowego obuwia. W przypadku wydania osobistego influencer potwierdza odbiór obuwia własnoręcznie, lub w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty/kuriera - spółka posiada dokumenty związane z wysyłką i tym samym potwierdzenie odbioru przez adresata.

Spółka zadała następujące pytania:

czy w zakresie przekazanego obuwia przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT, czy z tytułu przekazania obuwia powinna naliczyć podatek VAT.

Zdaniem spółki, bezspornie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT ponieważ: jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nabywane towary lub usługi mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, posiada dokument uprawniający do odliczenia VAT, wydatek nie dotyczy towarów i usług, wobec których ustawa ogranicza możliwość odliczenia VAT. Odnosząc się do drugiego pytania spółka uznała, że nie ma on obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu przekazania obuwia. Nie dokonuje bowiem nieodpłatnego przekazania przedmiotowego obuwia (stanowiącego towar firmy). Transakcja ta nie stanowi darowizny, ani nagrody...