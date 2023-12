WSA. Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki bez zryczałtowanych kosztów

Koszty uzyskania przychodów ustalone jako 20% uzyskanego przychodu mogą być zastosowane przez podatników uzyskujących dochody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło. Zatem jednoznacznie dyspozycja art. 22 ust. 9 pkt ustawy i PIT nie dotyczy obowiązku świadczenia usług na rzecz spółki wynikającego z korporacyjnego stosunku uczestnictwa w spółce.

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że jest właścicielem, wynoszącego 50%, udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, nieprowadzącej działalności gospodarczej poza granicami Polski i nieposiadającej jakichkolwiek składników majątkowych poza granicami Polski. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych, konsultingowych oraz doradczych na rzecz klientów będących polskimi rezydentami podatkowymi. Spółka nie zatrudnia pracowników. Spółka współpracuje z podmiotami trzecimi, przedsiębiorcami będącymi podwykonawcami spółki w ramach świadczonych usług.

Podatnik posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem dodatkowych kursów z zakresu rachunkowości oraz odbywa podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego. Posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do świadczenia usług o zakresie tożsamym do usług świadczonych przez spółkę. W związku z tym wspólnicy spółki zamierzają obciążyć stanowiące własność podatnika udziały w spółce obowiązkiem do wykonywania na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie przepisu art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Należne podatnikowi wynagrodzenie za wykonane na rzecz spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne miałoby być wypłacane nie częściej niż co miesiąc, z dołu, za świadczenia wykonane w uprzednim miesiącu kalendarzowym. Przysługiwałoby mu wynagrodzenie godzinowe w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia godzinowego określanego na podstawie odrębnym przepisów, wypłacane w oparciu o sporządzane przez podatnika i weryfikowane przez spółkę zestawienie godzin wykonywania świadczeń niepieniężnych z danego miesiąca kalendarzowego. Osiągane przychody z ww. tytułu stanowiłyby przychody z innych źródeł o których mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Podatnik byłby jednocześnie podatnikiem i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od tak osiągniętych przychodów - art. 44 ust. 1c u.p.d.o.f.

W uzupełnieniu wniosku podatnik wyjaśnił, że ustalony sposób wynagrodzenia za wykonanie usług na rzecz spółki nie oznacza, że zawarł ze spółką umowę zlecenia (art. 734 k.c...