WSA. Podatnik ma prawo do błędu

Podatnik w 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i jak wynika z umowy spółki cywilnej był jednym z pięciu wspólników tej spółki. Organ podatkowy ustalił, że 4 stycznia 2019 r. podatnik złożył do CEIDG zintegrowany wniosek o zmianę wpisu i dokonał zmiany sposobu opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej na zasady ogólne w CEIDG, zaznaczając poz. 18.1 formularza. Natomiast 30 kwietnia 2020 r. podatnik złożył zeznanie PIT-36L. Wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie podatnik oświadczył, że złożone zeznanie PIT-36L jest zeznaniem prawidłowym, bo od 2014 r. rozlicza się podatkiem liniowym. Podatnik wyjaśnił także, że spółka, której jest wspólnikiem, zmieniła w 2019 r. formę dokumentacji księgowej na księgi rachunkowe, dlatego dokonano zmian w CEIDG. Zamiarem podatnika nie było dokonanie zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne, ale wykazanie zmiany formy księgowości.

Zdaniem Naczelnika US podatnik w styczniu 2019 r. dokonał skutecznego zgłoszenia wyboru formy opodatkowania na 2019 r. na zasadach ogólnych w ustawowym terminie. W konsekwencji wybrana forma opodatkowania znalazła zastosowanie do dochodów za wskazany rok. Przepisy nie przewidują możliwości dokonania sprostowania przez organ podatkowy złożonego przez podatnika oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Termin do złożenia oświadczenia w sprawie formy opodatkowania jest terminem materialno-prawnym, który nie może być korygowany czy też przywracany przez organ podatkowy. W związku z faktem, że podatnik nie złożył zeznania PIT-36 za 2019 r. i nie dokonał prawidłowego opodatkowania dochodów za 2019 r., organ określił wyższy podatek.

Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika US. W uzasadnieniu stwierdził, że wykładnia gramatyczna art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) nie pozostawia wątpliwości, że o wyborze sposobu o...